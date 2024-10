Venezuela tem ditadura que se consolida, diz chanceler da Itália

BUENOS AIRES, 7 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, comentou nesta segunda-feira (7) a crise institucional e política deflagrada na Venezuela após as eleições presidenciais de 28 de julho e enfatizou que a ditadura no país se consolida.

Em declaração à imprensa em Buenos Aires, onde iniciou sua missão pela Argentina e Brasil, o chanceler italiano disse que é "impossível falar em legitimidade" sem os resultados das atas eleitorais.

"Na Venezuela não se pode nem falar em fraude, os resultados desapareceram e Maduro disse 'eu ganhei'. Infelizmente é uma ditadura que se consolida", afirmou ele ao falar sobre a proclamação da vitória de Nicolás Maduro sem a divulgação das atas do pleito.