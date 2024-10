Zagueiro italiano pega 10 jogos de suspensão por racismo

ROMA, 7 OUT (ANSA) - O zagueiro italiano Marco Curto, do Cesena, pegou um gancho de 10 jogos em razão de um insulto racista feito ao atacante sul-coreano Hwang Hee-chan, do Wolverhampton.

De acordo com a Fifa, o defensor perderá cinco partidas da Série B, enquanto a outra metade permanecerá suspensa por dois anos e só será cumprida em caso de reincidência.

"Curto foi considerado culpado de comportamento discriminatório e suspenso por 10 jogos. Metade desses jogos são de pena suspensa e o jogador foi instruído a fazer serviço comunitário e ainda marcar presença em sessões de treino e educativas organizadas numa organização aprovada pela Fifa", informou a entidade máxima do futebol mundial.