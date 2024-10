Itália e Argentina se unem pela diplomacia esportiva

BUENOS AIRES, 8 OUT (ANSA) - Por Patrizia Antonini - A diplomacia do esporte une Itália e Argentina. Em Buenos Aires, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, assinou uma declaração de intenções com o secretário argentino de Esporte e Turismo, Daniel Scioli, para aprofundar a cooperação com o país sul-americano.

O documento foi elaborado em colaboração com o embaixador italiano Fabrizio Lucentini e constitui um modelo "repetível" com todos os países que tenham interesse, explicou o chanceler em um evento na sede da missão italiana, ao qual participaram importantes representantes da imprensa local e atletas que deram seu testemunho, como o ex-jogador da Fiorentina e do Napoli Daniel Bertoni, que batizou um de seus netos como Dante em homenagem às suas raízes italianas.

Entre eles também estavam Diego Dominguez, ex-capitão da seleção italiana de rugby; Nicolas Burdisso, ex-jogador de futebol da Inter de Milão e da Roma; e o italiano Beppe Incocciati, ex-jogador de hóquei da equipe italiana Mercedes Sochino, que ficou visivelmente emocionado durante sua saudação.