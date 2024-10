'Milton pode ser o pior furacão dos últimos 100 anos', diz Biden

WASHINGTON, 8 OUT (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adiou suas viagens para Alemanha e Angola em razão da chegada do furacão Milton ao sudeste do país, prevista para quarta-feira (9), que segundo ele, pode ser o mais catastrófico na região em um século.

"Dada a trajetória prevista e a força do furacão Milton, o presidente Biden adia sua próxima viagem à Alemanha e Angola para supervisionar os preparativos e a resposta ao novo ciclone, além da resposta contínua aos impactos do furacão Helene no sudeste", anunciou a Casa Branca.

O furacão Milton foi rebaixado nesta terça (8) da categoria 5 para a 4, a mesma do Helene, que matou mais de 230 pessoas, sendo o segundo mais mortal a atingir os EUA nas últimas cinco décadas, ficando atrás apenas do Katrina, em 2005, com mais de 1,8 mil vítimas.