Nobel de Física premia pioneiros do aprendizado de máquina

"John Hopfield criou uma memória associativa que pode armazenar e reconstruir imagens e outros tipos de padrões", disse a Real Academia da Suécia.

A chamada "rede Hopfield" utiliza a física que descreve as características de um material a partir de seu spin atômico - uma propriedade quântica que torna cada átomo um pequeno ímã.

Essa rede é descrita de uma maneira equivalente à energia no sistema de spin encontrado na física e treinada para identificar valores para as conexões entre os nós de forma que as imagens salvas tenham baixa energia.

"Quando a rede Hopfield é alimentada com uma imagem distorcida ou incompleta, ela trabalha metodicamente através dos nós e atualiza seus valores para que a energia da rede caia. A rede, portanto, trabalha passo a passo para encontrar a imagem salva que é mais parecida com a imperfeita com a qual foi alimentada", explicou o instituto.

Hinton, por sua vez, usou a rede Hopfield e física estatística para inventar "um método que pode encontrar propriedades nos dados de forma autônoma e realizar tarefas como identificar elementos específicos em fotos", a chamada "Máquina de Boltzmann".

"A máquina é alimentada com exemplos que muito provavelmente surgirão quando a máquina for executada e pode ser usada para classificar imagens ou criar novos exemplos do tipo de padrão para o qual foi treinada", salientou a Real Academia, acrescentando que o trabalho abriu as portas para o "atual desenvolvimento explosivo do aprendizado de máquina".