'Situação no Líbano é muito preocupante', diz chanceler italiano

BUENOS AIRES, 8 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, expressou preocupação com a guerra no Oriente Médio, em particular na tensão registrada no Líbano, nesta terça-feira (8).

"A situação no Líbano é muito preocupante pelo que está acontecendo e claramente o nosso objetivo continua sendo o de um cessar-fogo tanto no Líbano como em Gaza", declarou ele à ANSA.

Tajani especificou ainda que recebeu garantias do seu homólogo israelense, Israel Katz, de que o contingente italiano que participa na missão Unifil da ONU "será mantido fora de confrontos com o Hezbollah".