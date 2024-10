Governo Lula convida empresas italianas a investir no Brasil

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), convidou empresas italianas a investir em setores como infraestrutura e energia no Brasil, durante um fórum com empresários dos dois países em São Paulo, na presença do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

"Os italianos já possuem muitos investimentos no Brasil, mas estamos tendo muitos investimentos de outras nações no Brasil, então é preciso que os italianos invistam mais para manter ou aumentar seu percentual", disse Costa na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Em sua apresentação, o ministro destacou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai realizar o leilão de 28 projetos de concessão de rodovias até 2026, carteira que ainda pode aumentar nos próximos meses.