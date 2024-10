Grupo japonês vence Nobel da Paz por combater armas nucleares

ROMA, 11 OUT (ANSA) - A organização japonesa Nihon Hidankyo, que luta para combater armas nucleares, venceu o Prêmio Nobel da Paz 2024, anunciado nesta sexta-feira (11).

O presidente do comitê, Jorgen Watne Frydnes, descreveu o grupo, também conhecido como Hibakusha, como um movimento popular formado por sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki.

As cidades japonesas foram devastadas após bombardeios com bombas atômicas dos Estados Unidos em 1945, no final da 2* Guerra Mundial, que deixou entre 50 mil e 100 mil vítimas.