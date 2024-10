Time italiano demite treinador pela 1ª vez em quase 30 anos

ROMA, 11 OUT (ANSA) - O Cittadella, time que disputa a Série B do Campeonato Italiano, demitiu um treinador pela primeira vez em quase 30 anos.

Atualmente na antepenúltima posição no torneio, o clube da região do Vêneto despediu Edoardo Gorini em razão do início de temporada irregular.

A última vez que a equipe granata havia demitido um técnico foi em março de 1996, quando o Cittadella disputava a já extinta Série C2. Na ocasião, o clube mandou embora Gesualdo Albanese e o substituiu por Dino D'Alessi.