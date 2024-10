Avião com 211 repatriados do Líbano chega ao Brasil

SÃO PAULO, 12 OUT (ANSA) - O quarto voo com brasileiros e familiares resgatados do Líbano pousou na manhã deste sábado (12) no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, com 211 passageiros a bordo, incluindo 12 crianças de colo.

A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) havia partido de Beirute na manhã da última sexta (11) e ainda fez uma escala em Lisboa, Portugal, antes de chegar ao destino final.

A Operação Raízes do Cedro, criada pelo governo Lula para repatriar brasileiros no Líbano, já resgatou 885 pessoas e 11 animais de estimação em uma semana.