Rara aurora boreal é vista no extremo-norte da Itália

Geralmente, a aurora é restrita a áreas próximas às zonas polares da Terra (no polo sul, aurora austral; no polo norte, aurora boreal), onde a interação entre o campo magnético do planeta e as partículas eletricamente carregadas emitidas pelos ventos solares é mais intensa, criando um espetáculo de formas luminosas no céu.

Contudo, uma forte tempestade geomagnética fez com que o fenômeno fosse visto em latitudes menores, como no Alto Ádige.

Algo semelhante já havia acontecido em maio passado e em novembro de 2023. (ANSA).

