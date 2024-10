Unifil acusa Israel de invadir base à força com tanques

BEIRUTE, 13 OUT (ANSA) - A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) denunciou uma invasão à força de dois tanques israelenses em uma base da missão da ONU no sul do país árabe.

Segundo comunicado da Unifil, o incidente ocorreu na madrugada deste domingo (13), na esteira dos ataques de Israel contra outras bases da força de paz na semana passada, ações condenadas pela comunidade internacional.

"As forças de manutenção da paz em uma posição em Ramyah observaram três pelotões de soldados israelenses cruzarem a Linha Azul em direção ao Líbano. Por volta das 4h30, enquanto os soldados estavam nos abrigos, dois tanques Merkava destruíram a cancela principal da base e entraram à força", diz a nota.