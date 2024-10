Ataque de Israel mata 18 em vilarejo cristão no Líbano

BEIRUTE, 14 OUT (ANSA) - A Cruz Vermelha do Líbano afirmou nesta segunda-feira (14) que pelo menos 18 pessoas morreram em um ataque israelense contra um vilarejo de maioria cristã no norte do Líbano.

O bombardeio atingiu o povoado de Aitou, localidade de pouco mais de mil habitantes, quase todos eles católicos maronitas.

É a primeira vez desde o início da atual ofensiva israelense contra o Hezbollah, aliado do Hamas, em meados de setembro, que um ataque de Tel Aviv mira um vilarejo cristão no norte do Líbano, distante dos redutos do grupo xiita, mais concentrados no sul do país árabe e na periferia de Beirute.