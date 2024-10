Nobel de Economia premia estudos sobre prosperidade de países

"Quando os europeus colonizaram grandes partes do mundo, as instituições nessas sociedades mudaram. Isso às vezes foi dramático, mas não ocorreu da mesma forma em todos os lugares.

Em alguns lugares, o objetivo era explorar a população indígena e extrair recursos para benefício dos colonizadores. Em outros, os colonizadores formaram sistemas políticos e econômicos inclusivos para benefício de longo prazo de imigrantes europeus", afirma a Real Academia.

Em suas pesquisas, os economistas mostraram que uma explicação para as diferenças de prosperidades entre nações está justamente nas instituições criadas durante colonizações Nesse cenário, alguns países ficaram presos em uma situação com instituições extrativistas e baixo crescimento econômico. "A introdução de instituições inclusivas criaria benefícios de longo prazo para todos, mas as instituições extrativistas fornecem ganhos de curto prazo para as pessoas no poder", acrescenta a entidade sueca.

No entanto, essa mesma incapacidade de garantir mudanças positivas pode levar a processos de democratização, uma vez que que, diante de uma ameaça de revolução, os detentores do poder tentam aplacar as massas com a promessa de reformas econômicas.

Como "é improvável que a população acredite" que o país "não voltará ao antigo sistema assim que a situação se acalmar", no fim das contas, a única opção pode ser "transferir o poder e estabelecer uma democracia".

De acordo com Jakob Svensson, presidente de Comitê do Nobel de Economia, reduzir as "vastas diferenças de renda entre países é um dos grandes desafios de nossa era", e os premiados "demonstraram a importância das instituições para alcançar isso".