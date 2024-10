São Paulo é '21ª região' da Itália na Settimana della Cucina

SÃO PAULO, 14 OUT (ANSA) - A 13ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana, que acontece entre 21 e 27 de outubro em São Paulo, traz uma novidade: a inclusão da capital paulista como a "21ª região" no evento.

O restaurante escolhido para representar a cozinha ítalo-paulistana no ano em que se celebra o 150º aniversário da imigração italiana no Brasil é o Basilicata, marca centenária fundada por imigrantes italianos no bairro do Bixiga.

"Realizar a Settimana no momento em que celebramos os 150 anos da imigração italiana no Brasil é, também, uma forma de prestar homenagem aos que vieram para o país e trouxeram com eles um pouco da cultura gastronômica de cada uma de nossas regiões", explica o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara.