Meloni diz que viajará ao Líbano e critica ataques de Israel

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou nesta terça-feira (15) que viajará ao Líbano e disse que os ataques de Israel contra a Força Interina das Nações Unidas no país árabe (Unifil) são "injustificáveis".

Em discurso no Parlamento em vista da reunião dos líderes dos países da União Europeia no fim desta semana, a premiê exigiu garantias de segurança para os soldados da Unifil, que conta com mais de mil militares italianos.

"Ainda que não haja vítimas ou danos graves, acho que não é aceitável", afirmou Meloni em relação aos ataques israelenses contra bases da força da ONU no sul do Líbano.