Não podemos contrapor cidadanias, diz deputado ítalo-brasileiro

SÃO PAULO, 15 OUT (ANSA) - O deputado Fabio Porta, que representa a comunidade italiana na América Sul, apontou aspectos positivos na proposta do partido conservador Força Itália (FI) para reformar o sistema de concessão de cidadania no país, porém alertou que é preciso evitar contrapor filhos de imigrantes a ítalo-descendentes.

"A proposta é ótima na parte que diz respeito ao 'jus scholae', ou seja, a abertura aos jovens e crianças nascidos ou crescidos na Itália e que precisam de inclusão. Sobre a parte do limite geracional [no 'jus sanguinis', ou direito de sangue], estou menos de acordo. Sempre disse que talvez seja preciso introduzir elementos de cultura e língua para medir a italianidade", declarou Porta, do Partido Democrático (PD), à ANSA.

Segundo o deputado, cuja principal base eleitoral é o Brasil, existe "espaço para discutir" e tentar "chegar a um acordo" no Parlamento, mas "a Itália deve entender que precisa dos ítalo-descendentes e também das jovens gerações de estrangeiros nascidos" no país. "Precisamos evitar contrapor essas duas cidadanias, que deveriam ser parte integrante de uma única cidadania cultural e de amor pela Itália", salientou.