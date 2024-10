Bandidos sequestram 7 ônibus para fazer barricada no RJ

RIO DE JANEIRO, 16 OUT (ANSA) - Um grupo de criminosos sequestrou sete ônibus nesta quarta-feira (16) para serem utilizados como barricadas na Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A ação é realizada no momento em que a Polícia Militar realiza uma operação, por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na comunidade da Tijuquinha, conforme divulgado pelo portal G1.

Os veículos estão atravessados na Estrada do Itanhangá, que dá acesso às comunidades da Tijuquinha, Muzema e Rio das Pedras. Os motoristas foram obrigados a posicionar os ônibus de lado e descer junto com os passageiros. Na sequência, os criminosos pegaram as chaves e foram embora.