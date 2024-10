Papa pede que gastos com armas sejam usados contra fome

VATICANO, 16 OUT (ANSA) - Por ocasião do "Dia Mundial da Alimentação", o papa Francisco fez um apelo nesta quarta-feira (16) para que o dinheiro usado com armamentos seja utilizado na luta contra a fome.

"Rejeitamos a lógica das armas, transformando enormes gastos militares em investimentos para combater a fome, a falta de cuidados de saúde e educação", apelou o Pontífice em uma publicação em seu perfil nas redes sociais.

O líder da Igreja Católica destacou ainda que "na guerra emerge o pior lado do homem: o egoísmo, a violência e a mentira". Mais cedo, Francisco já havia divulgado uma mensagem no qual alertou para o "doloroso flagelo da miséria e da fome" que atinge milhões de pessoas nos cinco continentes seja "definitivamente derrotado".