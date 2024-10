BCE reduz taxas de juros em 0,25 ponto percentual

ROMA, 17 OUT (ANSA) - O Banco Central Europeu (BCE) cortou nesta quinta-feira (17) as taxas de juros na zona do euro em 0,25 ponto percentual e manteve a política de afrouxamento monetário pela segunda reunião seguida, diante da piora de indicadores econômicos no bloco.

Com isso, a taxa sobre depósitos caiu de 3,50% para 3,25%; a taxa de refinanciamento, de 3,65% para 3,40%; e a taxa sobre empréstimos marginais, de 3,90% para 3,65%.

"As últimas informações indicam uma atividade econômica mais frágil que o previsto", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde. "Mas esperamos que a economia se reforce com a retomada da renda, que permitirá às famílias consumir mais", acrescentou.