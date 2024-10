Florença recebe exposição sobre laços de Michelangelo com poder

As obras em exposição no Palazzo Vecchio são originárias de diversas instituições italianas e no exterior, como as Gallerie degli Uffizi, o Museu do Bargello e a Fundação Casa Buonarroti, em Florença, a Fundação Coleção Thyssen-Bornemisza, da Espanha, e a Galeria Nacional de Arte Antiga de Roma.

Para a prefeita de Florença, Sara Funaro, a exposição ganha importância "em um palácio que, ao longo dos séculos, viu a história com H maiúsculo e o poder de uma dinastia que também marcou indelevelmente o mundo contemporâneo, a dinastia Médici".

Já a curadora da mostra, Cristina Acidini, destacou que "mesmo as obras de arte mais famosas e os documentos mais conhecidos podem expressar novos significados quando são colocados em um contexto que realça certos aspectos geralmente difíceis de perceber".

Michelangelo Buonarroti foi pintor, escultor, poeta, anatomista e arquiteto do Renascimento italiano, sendo um dos maiores nomes da arte ocidental. (ANSA).

