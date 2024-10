Israel diz que pode ter matado líder do Hamas

No entanto, a TV pública Kan alega que os três mortos levavam consigo notas e carteiras de identidade e vestígios da presença de reféns foram encontrados na área. Nas redes sociais, alguns soldados publicaram fotos de um corpo que parecia ser de Sinwar.

Posteriormente, o canal de TV israelense 12 anunciou que "todos os testes realizados indicam que o líder do Hamas foi eliminado" e detalhou que as tropas do país liderado pelo premiê Benjamin Netanyahu identificaram um grupo de terroristas em um edifício, dispararam contra eles, dando início a um tiroteio.

Aos 61 anos, Sinwar era o número 2 da hierarquia do Hamas e substituiu Ismail Haniyeh, assassinado em julho passado em Teerã, no Irã, na liderança do grupo.

Ele era apontado como o principal arquiteto dos ataques perpetrados pelo grupo em território israelense no último dia 7 de outubro, que matou 1,2 mil pessoas e desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Natural de Khan Yunis, Sinwar era desde 2017 o líder do braço político do Hamas no enclave palestino e seu paradeiro era desconhecido. O comandante não aparecia em público desde o início do conflito.

Conhecido por sua linha dura, o então líder do Hamas passou mais de duas décadas preso em penitenciárias israelenses, mas foi libertado em 2011 em uma troca de prisioneiros. No grupo desde 1987, Sinwar deu origem ao Majd, serviço de segurança interna do Hamas. (ANSA).