Liam Payne estava fora de controle antes de cair de sacada

Na suíte exclusiva do hotel em Palermo, a polícia se viu diante de cenas de destruição.

Entre as imagens divulgadas pelo jornal, é possível ver uma televisão com a tela quebrada. Outra foto mostra a mesa coberta, entre outras coisas, com restos de uma vela, um isqueiro, uma saboneteira e um pó branco que pode ser cocaína. Também é visto o topo de uma lata queimada. Já no banheiro do quarto foram encontrados outros restos de velas e papel alumínio.

Pouco tempo antes, Payne publicou conteúdo em sua conta no Snapchat, no qual aparece com sua namorada, Kate Cassidy, durante um café da manhã no que parece ser uma casa de campo.

"Lindo dia na Argentina", escreveu ele ao anunciar que também jogaria uma partida de polo.

Payne estava programado para fazer uma turnê pela América do Sul, mas cancelou recentemente devido a problemas de saúde. Ele deveria se apresentar na Argentina no dia 9 de setembro, mas uma grave infecção renal o forçou a tirar uma folga para tratamento.

Hoje, muitos de seus fãs, à medida que a notícia de sua morte se espalhava, reuniram-se do lado de fora da porta do hotel para prestar uma homenagem ao cantor.