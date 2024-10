De Totò a Benigni, Festival de Cinema Italiano celebrará humor

SÃO PAULO, 18 OUT (ANSA) - O Festival de Cinema Italiano no Brasil chega à sua 19ª edição neste ano, com uma programação repleta de filmes inéditos e uma retrospectiva sobre o humor da sétima arte do "Belpaese".

A Sessão Retrospectiva, intitulada "O Humor do Cinema Italiano: de Totò à Roberto Benigni", celebrará a tradição cômica do cinema italiano com uma seleção de 12 filmes que marcaram épocas e estilos desde 1950 até algumas obras mais recentes.

Entre os dias 7 de novembro e 8 de dezembro, os amantes do cinema italiano poderão apreciar uma lista que inclui "O Ouro de Nápoles (1954)", dirigido por Vittorio De Sica; "Confusões à Italiana (1954), de Mario Mattoli; e Guardas e Ladrões (1951), de Mario Monicelli e Steno, vencedor do Festival de Cannes em 1952.