Sol atinge fase de atividade máxima de seu ciclo, aponta Nasa

"Certamente superou as expectativas, é que inicialmente pensava-se que seria um ciclo modesto, ainda menor que o anterior", declarou Mauro Messerotti, professor de Meteorologia Espacial da Universidade de Trieste, no norte da Itália.

Prova desta atividade são as numerosas e poderosas explosões solares que ocorreram ao longo do último ano: a mais intensa até agora, produzida no dia 3 de outubro, atingiu a classe X 9.0, ocupando um lugar no ranking das 15 mais intensas, com as chamas mais poderosas já emitidas.

Em primeiro lugar ficou a de 4 de novembro de 2003 devido à sua instabilidade. O anúncio sobre o alcance do pico baseia-se principalmente na observação do número de manchas solares, áreas relativamente mais frias nas quais se concentram as linhas do campo magnético.

Devido à sua instabilidade, as manchas podem causar erupções e ejeções de massa coronal, as chamadas CMEs, que são as causas das tempestades geomagnéticas.

Os pesquisadores, porém, não conseguirão determinar por muito tempo o momento exato do pico de atividade, que coincide com a inversão dos polos magnéticos do Sol. "O momento exato só é identificável depois de vários meses, quando começaremos a observar um declínio significativo na atividade solar", afirmou Messerotti.

Este ciclo solar específico surpreendeu os cientistas devido à intensidade da sua atividade. As manchas solares multiplicaram-se na superfície solar e as erupções de energia do Sol têm sido mais frequentes do que o previsto.