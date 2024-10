Stellantis escolhe Fiat para lançar 1º híbrido-flex no Brasil

SÃO PAULO, 18 OUT (ANSA) - A marca italiana Fiat é a escolhida pela Stellantis para lançar o primeiro veículo híbrido-flex do grupo automotivo no Brasil, marcando o início da geração "Bio-Hybrid" no maior mercado da América Latina.

O modelo já está em produção no polo automotivo em Betim (MG) e será lançado oficialmente em novembro, mas a empresa ainda faz mistério sobre o nome do carro.

"O lançamento do primeiro veículo híbrido-flex concebido e produzido no país representa mais um marco para a indústria automotiva brasileira e para a engenharia da Stellantis na América do Sul", afirmou o presidente do grupo para a América do Sul, Emanuele Cappellano.