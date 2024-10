Fiorentina massacra Lecce por 6 a 0; Atalanta derrota Venezia

ROMA, 20 OUT (ANSA) - As equipes da Atalanta e da Fiorentina superaram neste domingo (20) os desesperados Venezia e Lecce, respectivamente, pela oitava rodada da Série A da Itália.

Em Veneza, o clube bergamasco soube controlar muito bem o oponente e saiu com um triunfo de 2 a 0, com gols de Mario Pasalic e Mateo Retegui, que alcançou a marca de oito tentos e assumiu a artilharia do campeonato.

Já na região da Puglia, o que não faltou foi gols, pois a Viola massacrou o Lecce fora de casa por 6 a 0 e colocou em risco o trabalho do técnico Luca Gotti.