Israel apresenta aos EUA proposta para cessar-fogo no Líbano

ROMA, 21 OUT (ANSA) - O governo de Israel apresentou aos Estados Unidos um documento com uma solução diplomática para encerrar a guerra contra o grupo xiita Hezbollah no Líbano.

A informação foi divulgada pelo site americano Axios, que cita fontes oficiais dos EUA e israelenses. A proposta estabelece que as Forças de Defesa de Israel (IDF) possam se empenhar "ativamente" para que a milícia islâmica não se rearme e não reconstrua sua infraestrutura militar na fronteira.

Além disso, determina que a Aeronáutica israelense teria liberdade para operar no espaço aéreo do Líbano. No entanto, um funcionário americano citado pelo Axios diz ser "altamente improvável" que essas condições sejam aceitas por Beirute e pela comunidade internacional.