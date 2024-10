Papa Francisco barra discussão sobre mulheres diaconisas

CIDADE DO VATICANO, 21 OUT (ANSA) - O papa Francisco pediu que o Sínodo dos Bispos em curso no Vaticano interrompa as discussões sobre a ordenação de mulheres para o diaconato por considerar que a discussão "não está madura" o suficiente.

O posicionamento do pontífice foi revelado pelo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Victor Manuel Fernández, aos membros da reunião episcopal.

"O Papa expressou que neste momento a questão do diaconato feminino não está madura e pediu que não discutamos esta possibilidade", indicou o cardeal, tido como um dos mais próximos de Francisco.