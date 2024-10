Vice-premiê da Itália condena ataque à Unifil em visita a Israel

Segundo o chanceler italiano, foi "garantido que nunca houve qualquer decisão das autoridades israelenses contra a Força Interina das Nações Unidas no Líbano".

Além disso, o vice-premiê italiano destacou que contou a Netanyahu e Katz a solução de seu governo para o Líbano e encontrou "ouvidos atentos".

Entre as medidas está "o fortalecimento do exército libanês que já está sendo treinado pelo contingente italiano no porto de Beirute; a eleição do presidente da República Libanesa; a criação de um tampão Unifil com mais homens e maior poder e diferentes regras de engajamento entre a fronteira e o rio e mais ao norte tropas do exército regular libanês e mais longe do Hezbollah".

Por fim, Tajani destacou que obteve a "garantia de que Israel, que apoia o projeto 'Food for Gaza', permitirá que os caminhões comprados pela a Itália, que sairão sexta-feira (25) de Gênova, levem alimentos e suprimentos médicos à população civil palestina".

"Ainda amanhã - por ocasião da reunião do G7 para o Desenvolvimento em Pescara - anunciaremos mais financiamento italiano para ajudar a população civil libanesa, síria e palestina", acrescentou o ministro, destacando que recebeu apoio para o projeto de ajuda humanitária italiana tanto do lado dos israelense como do palestino. (ANSA).