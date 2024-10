Coreia do Norte nega ter enviado armas e soldados para Rússia

PEQUIM, 22 OUT (ANSA) - A Coreia do Norte declarou nesta terça-feira (22) que as acusações da Coreia do Sul e da Ucrânia de que enviou milhares de soldados para lutar pela Rússia no Leste da Europa são "rumores infundados".

Um representante de Pyongyang na Organização das Nações Unidas (ONU) sublinhou também que as relações do país asiático com Moscou são "legítimas e cooperativas".

"No que diz respeito à chamada cooperação militar com a Rússia, minha delegação não sente necessidade de comentar tais rumores estereotipados e infundados, por vezes, para difamar a imagem do país e minar as relações legítimas, amistosas e de cooperação entre dois Estados soberanos", disse o representante do país.