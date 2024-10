'É um modelo'

MOSCOU, 22 OUT (ANSA) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu nesta terça-feira (22) com seu homólogo chinês, Xi Jinping, à margem da cúpula do Brics, em Kazan, e destacou que a relação bilateral entre os dois países é um exemplo que deve ser seguido pelo mundo.

Segundo Putin, citado pela agência Interfax, as relações entre a Rússia e a China "tornaram-se um modelo de como as relações entre os Estados devem ser construídas no mundo moderno".

Durante o encontro, o líder russo também destacou que Moscou pretende fortalecer ainda mais a cooperação com Pequim "em todas as plataformas internacionais, a fim de garantir a segurança global e uma ordem mundial justa".