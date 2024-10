G7 na Itália pede cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns

Os ministros do G7 ainda reconhecem o "papel da Força das Nações Unidas no Líbano (Unifil) na restauração da paz e da segurança" e garantem estar "empenhados em reforçar o nosso apoio à missão, de acordo com as resoluções da ONU".

No comunicado, todos expressam " grande preocupação com os ataques contra a Unifil" e pede para todas as partes respeitarem o direito humanitário internacional e garantir a segurança e proteção da força da ONU.

Além disso, os representantes do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos comprometeram-se e apelaram por uma resposta global ambiciosa aos desafios do desenvolvimento e às múltiplas crises que estão atrasando o progresso na implementação da Agenda 2030 e no alcance dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O texto destaca ainda que "pessoas, especialmente em países de baixos rendimentos, estão sofrendo as consequências do conflito, do declínio econômico e da pobreza, da insegurança alimentar e da pobreza, da desnutrição, falta de acesso a serviços de saúde de qualidade, acesso à água, saneamento, crise educacional global, alterações climáticas, degradação e poluição ambiental, perda de biodiversidade, escassez de recursos hídricos, insegurança energética, fossos digitais, desigualdades de gênero e discriminação".

Por fim, condena "nos termos mais fortes possíveis a guerra de agressão ilegal, injustificável e não provocada da Rússia contra a Ucrânia, que causou impactos devastadores para o povo ucraniano, incluindo mulheres e meninas, e deslocamentos humanitários em massa e graves".

"Comprometemo-nos a apoiar o governo da Ucrânia nos seus esforços contínuos para proteger a saúde do povo ucraniano", conclui o texto, ressaltando "a importância da assistência ao desenvolvimento e à reconstrução para a estabilidade macrofinanceira, infraestruturas críticas, crescimento econômico e social da Ucrânia, também levando em conta o caminho de adesão do país à UE". (ANSA).