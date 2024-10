Itália propõe no G7 conferência para reconstrução de Gaza

PESCARA, 22 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, propôs nesta terça-feira (22) a realização de uma conferência internacional para a reconstrução da Faixa de Gaza, devastada por mais de um ano de guerra entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas.

A ideia foi lançada durante a reunião dos ministros do Desenvolvimento do G7 em Pescara, na Itália, que é presidida por Tajani e também conta com a presença de representantes de Israel, do Líbano e da Palestina.

"Todas as populações civis, independentemente da nacionalidade, devem ser ajudadas, e espero que, com a presença dos três principais interlocutores [Israel, Líbano e Palestina], que debaterão com os países do G7, possamos dar um passo adiante", disse Tajani na abertura do encontro.