Pirelli testará pneus no TL2 do GP do México de F1

ROMA, 22 OUT (ANSA) - A segunda sessão dos treinos livres do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, que ocorrerá no próximo final de semana, será dedicado aos testes de pneus da Pirelli para a temporada de 2025.

O TL2 na Cidade do México, que vai ser desenvolvido pelos engenheiros da empresa italiana, será estendido para 90 minutos, 30 a mais do que o normal, e substituirá o terceiro treino.

Os pilotos, que terão disponíveis dois conjuntos extras de pneus, testarão os compostos mais macios da linha da Pirelli (C4, C5 e C6).