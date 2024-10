Quase 600 crianças morreram na Ucrânia durante invasão russa

ROMA, 22 OUT (ANSA) - As autoridades ucranianas informaram nesta terça-feira (22) que pelo menos 581 crianças morreram no país desde o início da invasão russa em 2022.

Os dados divulgados pela Procuradoria-Geral de Kiev, citados pelo Ukrinform, ainda mencionaram que 1.649 jovens ficaram feridos ao longo do conflito no Leste Europeu.

As últimas vítimas das forças russas foram um adolescente de 14 anos, que faleceu hoje (22) em um ataque em Sumy, e outro de 11, morto ontem (21) na região de Donetsk, a mais afetada pelos confrontos.