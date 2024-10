Boulos e Nunes invocam Deus na reta final, mas só voto salva

No primeiro turno, Pablo Marçal esteve na bica de excluir do jogo um dos atuais finalistas. Numa live com pastores, Marçal insinuou que faria ao povo de Deus o favor de livrar São Paulo do "comunismo" de Boulos e da "direita trans" de Nunes. Apresentou-se como "homem de oração", do tipo que "lê a palavra todo dia". Descobriu que Deus está em toda parte, exceto na urna. Ali, só o voto salva.