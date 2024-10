Atentado em empresa aeroespacial na Turquia mata ao menos 4

A imprensa turca apontou que mais de uma explosão foi registrada no decorrer do ataque, embora não tenha sido confirmada se foi provocada por um homem-bomba. Além disso, os terroristas, entre eles uma mulher, trocaram tiros com as forças de ordem.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, confirmou que nenhum cidadão italiano está entre as vítimas do ataque na principal empresa aeroespacial turca.

Algumas fontes confirmaram à ANSA que quase 10 funcionários da Leonardo estavam no local do tiroteio.

"Não há italianos entre as vítimas, mas havia um pequeno grupo de técnicos que estão seguros agora em uma sala fora do local onde ocorreu o tiroteio", afirmou o político.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou com seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, e condenou o ato em Ancara. (ANSA).