Diocese de bispo que recusou ser cardeal teria casos de abusos

CIDADE DO VATICANO, 23 OUT (ANSA) - A decisão do franciscano Paskalis Bruno Syukur, bispo de Bogor, na Indonésia, de não ser criado cardeal no próximo consistório anunciado pelo papa Francisco pode estar ligada ao fato de terem surgido casos de abuso sexual contra menores em sua diocese, que afetam também as estruturas da Igreja.

A informação foi revelada pelo jornal italiano "La Repubblica" nesta quarta-feira (23), um dia após o religioso renunciar à sua indicação alegando "seu desejo de crescer ainda mais na sua vida sacerdotal, no seu serviço à Igreja e ao povo de Deus".

"Há uma questão de encobrimento de alegações de abuso sexual por parte de padres na sua diocese por trás da renúncia do bispo indonésio Paskalis Bruno Syukur, anunciada ontem à noite pelo Vaticano, para se tornar cardeal no próximo Consistório do papa Francisco", escreveu a publicação.