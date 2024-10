Governo da Itália pagará bônus de mil euros por cada novo filho

ROMA, 23 OUT (ANSA) - O projeto de Lei Orçamentária do governo da premiê da Itália, Giorgia Meloni, para 2025 prevê um bônus de mil euros (R$ 6,1 mil) para cada filho nascido ou adotado a partir de 1º de janeiro de 2025, medida voltada a combater o chamado "inverno demográfico" no país.

Segundo a iniciativa apresentada pelo Executivo, a quantia será paga no mês seguinte ao nascimento ou à adoção e valerá para filhos de cidadãos italianos, da União Europeia ou de nações de fora do bloco, desde que os requerentes tenham permissão de estadia de longo prazo ou por motivos de trabalho.

No entanto, o benefício englobará somente núcleos familiares com Indicador de Situação Econômica Equivalente (ISEE) - instrumento que mede a condição de vida com base na renda anual e no patrimônio - de até 40 mil euros (R$ 246 mil).