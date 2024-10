Juíza que 'travou' política migratória de Meloni recebe ameaças

ROMA, 24 OUT (ANSA) - A magistrada Silvia Albano, uma dos seis juízes do Tribunal de Roma que aplicaram um duro golpe nas políticas migratórias do governo da premiê da Itália, Giorgia Meloni, ao invalidar a transferência de solicitantes de refúgio à Albânia, recebeu ameaças de morte por e-mail e nas redes sociais.

"Magistrada militante e corrupta, espero que alguém atire em você muito em breve. Será um dia de alegria e festa", diz uma mensagem enviada a Albano, que denunciou o caso ao Ministério Público - a juíza recebe mais de 30 e-mails intimidatórios por sua em seu correio eletrônico.

Em comunicado, a associação Magistratura Democrática disse que as ameaças se devem à "campanha de descrédito deflagrada contra" juízes, criando um "clima de ódio" e "intimidação" contra a Justiça.