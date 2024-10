Polícia faz buscas em hotel que Liam Payne morreu na Argentina

BUENOS AIRES, 24 OUT (ANSA) - A polícia da Argentina realizou nesta quinta-feira (24) uma busca no hotel do bairro de Palermo, em Buenos Aires, onde há uma semana o músico britânico Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction, morreu após cair do terceiro andar.

A operação deflagrada pelas autoridades acontecem no âmbito do inquérito que tenta esclarecer as causas da morte do artista, que visitava o país sul-americano.

Os investigadores acreditam que Payne cometeu suicídio depois de um possível colapso mental induzido pelo uso de drogas, como cocaína.