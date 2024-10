Ataque de Israel no sul de Gaza deixa cerca de 40 mortos

ROMA, 25 OUT (ANSA) - Um ataque israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, deixou cerca de 40 pessoas mortas nesta sexta-feira (25), de acordo com números divulgados pela imprensa árabe.

Caças de Israel bombardearam duas casas situadas no bairro de Al-Manara, no sul do município, um dos mais populosos do enclave palestino.

Segundo a emissora Al Jazeera, fontes médicas confirmaram pelo menos 38 mortos, incluindo 14 crianças sufocadas pela fumaça provocada pelos mísseis israelenses. 13 delas seriam da mesma família.