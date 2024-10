Ataque do Hezbollah em cidade árabe em Israel mata ao menos 2

Já no Iêmen, o Hezbollah e os cidadãos palestinos na Faixa de Gaza foram apoiados em manifestações organizadas em diversos pontos do país, principalmente por apoiadores dos rebeldes Houthis.

No ato ocorrido na capital Sanaã, de acordo com a emissora Sky News, as pessoas presentes exibiram cartazes e usaram camisetas com os rostos de Hassan Nasrallah e Yahya Sinwar, antigos líderes do Hezbollah e do Hamas, respectivamente, que foram assassinados neste ano por Israel. (ANSA).

