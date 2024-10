Presidente do Milan critica adiamento de jogo contra Bologna

MILÃO, 25 OUT (ANSA) - A partida entre Bologna e Milan, inicialmente marcada para acontecer no próximo sábado (26), foi adiada em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade de Bolonha, na região da Emilia-Romagna, e causaram inundações.

A Lega Serie A, organizadora da principal divisão do futebol italiano, ainda não determinou a nova data do confronto válido pela nona rodada do campeonato. A probabilidade é que o jogo aconteça no próximo ano.

Os times e a organização da liga italiana se reuniram para discutir soluções alternativas, após o prefeito de Bolonha, Matteo Lepore, ter ordenado a suspensão do confronto.