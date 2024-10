Brasil realiza 2º turno de eleições municipais neste domingo

SÃO PAULO, 26 OUT (ANSA) - O segundo turno das eleições municipais no Brasil será realizado neste domingo (27) em 51 cidades do país, sendo 15 capitais.

Os eleitores do município de São Paulo voltarão às urnas para decidir entre o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que lidera as intenções de voto e conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o candidato Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Às vésperas da disputa, Nunes aparece com 57% das intenções de voto, de acordo com a última pesquisa Datafolha, enquanto Boulos tem 43%.