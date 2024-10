Festa sadomasoquista em castelo derruba prefeito na Itália

BOLONHA, 26 OUT (ANSA) - Uma festa com tema sadomasoquista que deveria acontecer em um castelo medieval provocou uma crise no conselho e a demissão de um prefeito em uma cidade no norte da Itália.

O caso ocorreu em Varano de' Melegari, na região da Emilia-Romagna, na província de Parma, onde sete dos 10 conselheiros municipais - quatro da maioria e três da oposição - renunciaram.

Com isso, a administração liderada pelo prefeito Giuseppe Restiani, eleito por uma lista cívica de centro-direita, foi derrubada.