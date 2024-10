Itália descobre organização que rouba e vende dados confidenciai

MILÃO, 26 OUT (ANSA) - As autoridades italianas anunciaram neste sábado (26) a descoberta de uma organização responsável por roubar informações confidenciais de bancos de dados "estratégicos" de cidadãos, políticos, jornalistas ou celebridades e depois as vender.

Segundo as fontes judiciais, o inquérito levou à prisão de seis pessoas, que devem responder pelos crimes de associação criminosa, acesso ilegal a sistemas informáticos, corrupção e revelação de segredos.

O caso gira em torno da agência de investigação privada 'Equalize', de propriedade de Enrico Pazzali, presidente da fundação Fiera Milano, e administrada pelo inspetor de polícia aposentado Carmine Gallo, ambos entre os acusados.