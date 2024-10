Tiktoker faz sucesso com covers italianos de músicas brasileiras

SÃO PAULO, 27 OUT (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - Foi o desejo de conquistar uma garota que levou o tiktoker Francesco, que prefere ser conhecido apenas pelo primeiro nome, a gravar grandes sucessos da música internacional em italiano, incluindo clássicos brasileiros que fazem sucesso em seu perfil no TikTok, onde acumula 97,8 mil seguidores e mais de 1,2 milhão de curtidas.

Entre as versões de maior destaque estão as adaptações de "Evidências", apelidada de "hino nacional" do Brasil e eternizada nas vozes de Chitãozinho e Xororó; "Onde Anda Você", de Vinícius de Moraes e Toquinho; "Amiga da Minha Mulher", de Seu Jorge; "Domingo", do Só Pra Contrariar; "Deixa Acontecer", do Grupo Revelação; e "Ai, Se Eu Te Pego", de Michel Teló.

Francesco também fez covers de músicas como "Meu Jeito de Amar", de Duda Beat; "Não Deixe o Samba Morrer", de Alcione; "Conselho", de Almir Guineto; "Trem das Onze", de Adoniran Barbosa; e "Chega de Saudade" e Garota de Ipanema", ambas de Tom Jobim.