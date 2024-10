Candidato apoiado por Meloni vence eleição em região italiana

ROMA, 28 OUT (ANSA) - O ex-ministro da Justiça, do Meio Ambiente e do Trabalho Andrea Orlando, do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, reconheceu sua derrota para Marco Bucci, prefeito de Gênova, nas eleições para governador da Ligúria, importante região do noroeste da Itália.

Orlando não aguardou o encerramento das apurações e ligou para Bucci, independente de centro-direita e apoiado pela premiê Giorgia Meloni, para parabenizá-lo pelo triunfo e lhe desejar um bom trabalho durante o mandato.

"Parabéns a Marco Bucci pela vitória nas eleições regionais na Ligúria! Mais uma vez, o centro-direita conseguiu responder às expectativas dos cidadãos, que confirmam a sua confiança nas nossas políticas e na concretude dos nossos projetos", celebrou a chefe de governo italiana.